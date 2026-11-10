Псковички выиграли почти 1,9 млн рублей в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты»

13:38, 10 ноября 2026, ПАИ

Стали известны итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты» – последнего грантового конкурса 2026 года среди физических лиц. Более 650 молодых людей со всех уголков России получат финансовую поддержку своих социальных проектов. Псковская область снова среди победителей, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики региона.

Ребята достойно представили регион и получат средства на реализацию своих идей. Победителями конкурса стали Виктория Вербовская с проектом «Медиатипография «Громче!» (сумма поддержки – 999 499 рублей) и Дарья Громова с проектом «КВН-смена «Юмор. Старт» (873 500 рублей).

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ появилось новое пространство для идей и проектов студентов. Многофункциональное молодёжное пространство «Территория развития» открыли на улице Некрасова, 24 в Пскове.