Псковички выиграли почти 1,9 млн рублей в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты»
Стали известны итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты» – последнего грантового конкурса 2026 года среди физических лиц. Более 650 молодых людей со всех уголков России получат финансовую поддержку своих социальных проектов. Псковская область снова среди победителей, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики региона.
Ребята достойно представили регион и получат средства на реализацию своих идей. Победителями конкурса стали Виктория Вербовская с проектом «Медиатипография «Громче!» (сумма поддержки – 999 499 рублей) и Дарья Громова с проектом «КВН-смена «Юмор. Старт» (873 500 рублей).
Ранее сообщалось, что в ПсковГУ появилось новое пространство для идей и проектов студентов. Многофункциональное молодёжное пространство «Территория развития» открыли на улице Некрасова, 24 в Пскове.
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