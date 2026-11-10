Министр внутренних дел России наградил псковских полицейских за мужество и героизм

13:41, 10 ноября 2026, ПАИ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил псковских полицейских за мужество и героизм, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Псковские инспекторы Антон Иванов и Никита Смирнов на руках вынесли из огня беспомощную женщину. Во время ночного дежурства полицейские получили сообщение о пожаре в многоэтажном доме. Когда напарники прибыли на место происшествия, жильцы сообщили, что в горящей квартире осталась женщина-инвалид.

Антон Иванов вошёл в задымлённое помещение и нашёл пострадавшую: она сидела в кресле и была без сознания. Полицейский вынес её на лестничную клетку и вместе с напарником передал сотрудникам МЧС. После спасения женщины полицейские продолжили эвакуировать жильцов.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Сегодня личный состав министерства достойно выполняет свой долг. Несмотря на растущую нагрузку, демонстрирует самоотверженность и отвагу», – сказал глава МВД России.

Владимир Колокольцев поблагодарил коллег за добросовестную службу, самоотверженность и неравнодушие, поздравил с праздником, пожелав новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия.