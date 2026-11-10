Борис Елкин указал на необходимость разобраться с теневым сектором туротрасли

14:41, 10 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области необходимо обратить внимание на разницу между числом приезжающих туристов и количеством гостей, которых принимают официальные средства размещения. Председатель Законодательного Собрания региона Борис Елкин считает, что часть этого потока может приходиться на туристов, снимающих квартиры, деятельность которых остаётся вне официального учёта. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин отметил, что туристический поток в регион растёт. Он связал эту динамику с работой губернатора Михаила Ведерникова и правительства области по привлечению дополнительного финансирования и развитию туристической отрасли.

При этом, по мнению Бориса Елкина, увеличение числа гостей должно сопровождаться более полным учётом их размещения и налоговых поступлений от туристического бизнеса.

«Мне не очень нравится разница между количеством прибывающих туристов и цифрами, которые дают объекты размещения. Мы понимаем, что это серая зона, которую надо регулировать. Это важный момент, который мы сейчас прорабатываем. Очень большую часть налогов в этой отрасли мы недополучаем, и над этим надо работать», – заявил председатель Заксобрания.

Разницу в статистике Борис Елкин связывает в том числе с неучтённой сдачей квартир туристам. Этот вопрос, по его словам, необходимо проработать совместно с налоговыми органами. Не исключено, что для его решения потребуются изменения не только на региональном, но и на федеральном уровне. «Будем думать на этот счёт, работать с налоговыми органами на местном уровне. Возможно, стоит выносить вопрос и на федеральный уровень», – отметил Борис Елкин.