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Команда из Великих Лук заняла первое место на чемпионате Ассоциации малых и средних городов

Команда из Великих Лук заняла первое место в номинации «Антикризисный щит» по итогам финала проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России, сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своём канале в MAX. С 7 по 9 ноября Великие Луки представляли Псковскую область на федеральной площадке.

Фото из канала Андрея Беляева в MAX

В состав команды вошли участники специальной военной операции и волонтёры. В течение трёх дней участники проходили образовательную программу, обменивались опытом, представляли свои инициативы и защищали проекты, направленные на развитие территорий. В финале соревновались семь команд из Псковской, Московской, Рязанской и Тверской областей.

Участник команды, руководитель волонтёрского объединения «Один за всех и все за одного» Леонид Куликов в беседе с корреспондентом издания «Великолукская правда. Новости» отметил, что для него большая честь представлять родной город на федеральном уровне.

«Я участвую в этом чемпионате уже в третий раз. Прошлогодняя победа стала для нас хорошей школой – она помогла добиться успеха и сейчас. Для меня, как для человека, связанного со спортом, большая честь выступать за наш город и за область. Мы приехали сюда не только для того, чтобы бороться с другими командами за реализацию нашего проекта – работы с трудными детьми, но и чтобы обменяться опытом и найти новые знакомства. В нашем проекте важная цель – снижение преступности среди подростков за счёт спортивных и массовых мероприятий: полевых выездов, обучения военной тактике и медицине, преодоления различных полос препятствий, куда входит и пожарно-спасательный спорт», – рассказал Леонид Куликов.

Глава администрации Великих Лук отметил, что команда достойно представила город и добилась отличного результата. По словам Андрея Беляева, особенно ценно, что в этой работе объединились люди с активной гражданской позицией, готовые не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. «Уверен, что приобретённый опыт и новые идеи станут основой для дальнейшей плодотворной работы на благо Великих Лук», – подчеркнул он.

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