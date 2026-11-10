Михаил Ведерников: Новый формат программы «Время героев» поможет бойцам найти призвание в мирной жизни

15:30, 10 ноября 2026, ПАИ

Отбор на третий поток программы «Время героев» стартовал по решению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

На этот раз обучение ориентировано на участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – привёл слова президента Михаил Ведерников.

Он также пригласил военнослужащих подать заявку на участие. Главными условиями остаются наличие гражданства Российской Федерации, а также мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. «Что касается образования – достаточно среднего общего, профессионального или незаконченного высшего», – добавил губернатор.

Обучение продлится три года и будет сочетать очные занятия, дистанционные модули и практические выезды. Итогом программы станет государственный диплом.

Приём заявок открыт до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф.

«Выпускники предыдущих потоков уже успешно строят карьеру в органах власти и крупных компаниях. Уверен, новый формат программы поможет нашим бойцам найти призвание в мирной жизни», – заключил Михаил Ведерников.