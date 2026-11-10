В ПсковГУ стартовал недельный образовательный интенсив проекта «Архитекторы будущего»

14:31, 10 ноября 2026, ПАИ

Образовательный блок проекта «Архитекторы будущего» начался в Псковском государственном университете. Участниками недельного интенсива стали 100 студентов колледжа, бакалавриата и магистратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ







Главная цель инициативы – создание междисциплинарной площадки, где студенты разных направлений вместе работают над задачами. В проектные команды объединяются инженеры, IT-специалисты, юристы, экономисты и гуманитарии. В течение недели их ждут лекции, работа с наставниками и подготовка первых прототипов.

«Ядро нашего проекта – междисциплинарность. В одной команде встречаются инженеры, юристы и гуманитарии, чтобы вместе придумать нестандартные решения для реализации своих идей. Мы хотим, чтобы их проекты были востребованы на практике и уже завтра приносили пользу университету и региону», – отметила проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова.

Образовательный блок открыла вводная лекция о проектной деятельности. Студентам рассказали, как оценивать жизнеспособность своих идей и превращать их в полезные для общества проекты.

Добавим, что «Архитекторы будущего» – один из семи проектов ПсковГУ, реализуемых в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте».

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ появилось новое пространство для идей и проектов студентов. Многофункциональное молодёжное пространство «Территория развития» открыли на улице Некрасова, 24 в Пскове.