В ПсковГУ стартовал недельный образовательный интенсив проекта «Архитекторы будущего»
Образовательный блок проекта «Архитекторы будущего» начался в Псковском государственном университете. Участниками недельного интенсива стали 100 студентов колледжа, бакалавриата и магистратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
Главная цель инициативы – создание междисциплинарной площадки, где студенты разных направлений вместе работают над задачами. В проектные команды объединяются инженеры, IT-специалисты, юристы, экономисты и гуманитарии. В течение недели их ждут лекции, работа с наставниками и подготовка первых прототипов.
«Ядро нашего проекта – междисциплинарность. В одной команде встречаются инженеры, юристы и гуманитарии, чтобы вместе придумать нестандартные решения для реализации своих идей. Мы хотим, чтобы их проекты были востребованы на практике и уже завтра приносили пользу университету и региону», – отметила проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова.
Образовательный блок открыла вводная лекция о проектной деятельности. Студентам рассказали, как оценивать жизнеспособность своих идей и превращать их в полезные для общества проекты.
Добавим, что «Архитекторы будущего» – один из семи проектов ПсковГУ, реализуемых в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте».
Ранее сообщалось, что в ПсковГУ появилось новое пространство для идей и проектов студентов. Многофункциональное молодёжное пространство «Территория развития» открыли на улице Некрасова, 24 в Пскове.
Борис Елкин – сотрудникам полиции: Спасибо за то, что рядом с псковичами всегда есть надёжное плечо
Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами
Борис Елкин объяснил, почему пока не видит необходимости в общественном совете при Заксобрании