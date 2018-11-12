16-19 ноября в Псковской области пройдут дискуссии по сбору предложений к съезду «Единой России»

15:11, 12 ноября 2018, ПАИ

16-19 ноября в Псковской области будут работать дискуссионные площадки, посвященные сбору предложений от местных и региональных отделений к съезду «Единой России» в начале декабря. Об этом на конференции в Пскове 12 ноября сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия» Виктор Остренко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Остренко рассказал также о предлагаемых для дискуссии на съезде темах. Он добавил, что «темп, который задаёт ритм выборов политическим партиям», ставит перед единороссами серьезные кадровые задачи.