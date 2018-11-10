8 азиатов задержали псковские пограничники при попытке незаконного пересечения границы

15:36, 12 ноября 2018, ПАИ

Очередную попытку незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, случай произошел недалеко от деревни Суслово Палкинского района.

В трех километрах от государственной границы пограничники задержали восьмерых граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. Пятеро мужчин, три женщины и один несовершеннолетний продвигались по лесу в сторону сопредельного государства. Заметил группу подозрительных путешественников один из местных жителей. Выяснилось, что иностранцы прибыли в Россию с целью перебраться в страны Евросоюза. Для осуществления своих намерений они прибыли в приграничный район, чтобы в обход пунктов пропуска попасть за границу.

В результате проведенных дополнительных поисковых мероприятий пограничники задержали их пособника - 20-летнего жителя деревни Пыжово Печорского района, который выступил в качестве проводника.

На данный момент все указанные лица задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения, проведения процессуальных действий и принятия решения о привлечении злоумышленников к ответственности.