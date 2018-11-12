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Общество

24 килограмма рыбы и 25 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошедшей неделе

За прошедшую неделю, с 5 по 11 ноября, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 24 килограмма водных биоресурсов и 25 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 20 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 41 тысяча 500 рублей. Взыскать удалось 14 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 242 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 743 тысячи 900 рублей.

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