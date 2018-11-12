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Общество

Молодые ремесленники Пскова представили свои товары на молодежной ярмарке «ГанзаТорг»

В Пскове 18 молодых ремесленников приняли участие в ярмарке Ганзейских товаров «ГанзаТорг» в минувшие выходные. Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, местом проведения молодежной ярмарки ганзейских товаров «ГанзаТорг» стала улица Пушкина.

Среди представленных товаров – произведения ручной работы: игрушки, украшения, вязаные изделия, натуральное мыло, хлеб, гончарные и кованые изделия, аксессуары для волос, сувениры из стекла, композиции из конфет, топиарии и многое другое.

Отметим, организатором ярмарки является Псковский городской молодежный центр при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова, Северо-Западного центра социологии и маркетинга, Фонда гарантии и развития предпринимательства Псковской области и Псковского областного центра народного творчества. Помощь в проведении ярмарки оказали волонтеры Молодой Ганзы.

Главная задача мероприятия – поддержать молодежь, увлекающуюся декоративно-прикладным творчеством и привлечь внимание молодежи к местным товарам ручной работы. Ярмарка прошла в рамках подготовки к Молодой Ганзе-2019.

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