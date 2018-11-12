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Общество

Эдуард Белов поздравил Псковский филиал Сбербанка со 177-летием

Сегодня, 12 ноября, ПАО «Сбербанк России» отметил 177 лет со дня образования. От имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы, администрации города сотрудников банка поздравил депутат гордумы Эдуард Белов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарий подчеркнул большую роль банка в жизни псковичей, в реализации городских проектов, его социальную значимость. Он также отметил высокий профессионализм сотрудников банка. «Мы вместе делаем город краше, лучше и благоустроеннее», - сказал Эдуард Белов.

Он вручил Управляющему Псковским отделением Анне Тарасенко цветы и приветственный адрес. Почетные грамоты главы Пскова получили лучшие сотрудники Псковского отделения №8630 за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие экономики на территории муниципального образования «Город Псков» и в связи со 177-летием со дня образования Сбербанка России.

Слова поздравления в адрес сотрудников и ветеранов сказала Управляющий Псковским отделением Анна Тарасенко и поблагодарила за большой вклад в развитие филиала, а лучшие сотрудники были отмечены Почетными грамотами и благодарственными письмами.

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