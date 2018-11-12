67 жалоб на шум поступили от псковичей в Роспотребнадзор

16:56, 12 ноября 2018, ПАИ

В этом году в Управление Роспотребнадзора по Псковской области поступили 67 обращений по вопросам ухудшения условий проживания в результате воздействия шума. В ходе предварительных проверок по результатам измерений 39% обращений были признаны обоснованными и стали основанием для проведения внеплановых контрольно–надзорных мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении. По выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ, юридическим лицам даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

В Роспотребнадзоре отметили, что в соответствии с пунктом 1.19. МУК 4.3.2194 - 07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения не проводятся в отношении шума, обусловленного естественными и случайными явлениями, поведением людей, нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории (работа звуковоспроизводящей аппаратуры; игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; громкая речь и пение; выполнение гражданами каких-либо бытовых работ; проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ; резкое закрытие дверей при отсутствии доводчика и т. п.), подачей звуковых сигналов и срабатыванием звуковой охранной и аварийной сигнализации, аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами обычной жизнедеятельностью людей, в том числе шума, проникающего из других помещений и проведением массовых мероприятий.

В случае неблагоприятного воздействия физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные излучения, освещение, микроклимат) на условия проживания можно обратиться с письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 21а, либо на сайт http://60.rospotrebnadzor.ru.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что действует региональный закон «Об административных правонарушениях в Псковской области», по которому в будние дни с 21:00 до 8:00 и в обеденное время с 13:00 до 15:00, в праздники и выходные - с 22:00 до 10:00 запрещено нарушать тишину и покой в многоквартирных домах. В этот период действует запрет на любые громкие звуки: крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других громкоговорящих устройств на повышенной громкости, производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, действует. В случае нарушения тишины в данный временной период следует обращаться в органы полиции.