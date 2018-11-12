50% российских учителей не в рамках исследования Рособрнадзора не справились с работой по предмету «математика и информатика»

17:43, 12 ноября 2018, ПАИ

Предварительные итоги исследования компетенций учителей подвел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в ходе общественно-профессионального обсуждения модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), состоявшемся в Министерстве просвещения Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Исследования компетенций учителей - часть программы Национальной системы учительского роста, которая вошла в указ президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», одним из пунктов которого стало вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. В этом году в исследовании приняли участие 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.

По результатам апробации ЕФОМ по таким предметным областям, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина участников исследования.

По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. Наиболее успешно справились с «обществознанием» и «правом». Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире», - резюмировал Сергей Кравцов.

Исследование проводилось деперсонифицированно в режиме апробации, и его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ. Исследование включало и сбор мнения учителей о содержании диагностической работы. До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. Результаты исследования будут учитывать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя.