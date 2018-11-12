Порхович выплатил почти 130 тыс. долга, чтобы его имущество не попало под арест

17:51, 12 ноября 2018, ПАИ

Житель Порховского района оплатил долг по налоговым обязательствам, чтобы не попасть под исполнительский сбор и арест имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, общая сумма долга жителя одной из деревень Порховского района перед налоговой инспекцией составляла 128 тысяч рублей.

В рамках исполнительных действий, судебные приставы-исполнители ОСП Порховского района выехали к должнику и официально уведомили о возбуждении в отношении него исполнительного производства, вручив постановление-требование о явке должника на приём к судебному приставу. Кроме того, мужчине разъяснили, что в случае неуплаты задолженности в 5-дневный срок, его имущество может быть подвергнуто аресту, а также вынесен исполнительский сбор в размере около 10 тысяч рублей.

«Должник явился в отдел и со словами: «Нет переплачивать я не готов, да и за арест имущества перед родственниками будет стыдно», предоставил платежное поручение об оплате всей суммы задолженности на счет ОСП Порховского района», - отметили в пресс-службе Управления.