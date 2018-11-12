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Общество

В Пскове за неделю превышен эпидемический порог по заболевамости ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ и темпом иммунизации населения Псковской области против гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

За неделю, с 5 по 11 ноября заболеваемость ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 20,6% и составила 50,95 на 10 тыс. населения. Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 16,7%. Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога в возрастных группах: 3-6 лет – на 17,1%, 7-14 лет  - на 37,2%, среди взрослых  - на 47,7%. Заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога на 36.2% среди детей от 0 до 2 лет.

В Пскове заболеваемость ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 43,2 % и составила 84,45 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 8,1%. Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога в возрастных группах: 3-6 лет – на 11,4%, 7-14 лет  - на 16,9%, среди взрослых - на 23,8%. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше недельного эпидемического порога на 16,7% среди детей от 0 до 2 лет.

За неделю госпитализировано 116 человека.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов остается на среднем уровне. За неделю обследовано 11 больных с признаками ОРВИ, у 3 обследуемых диагностирован парагрипп (1,3), и у других 3 - аденовирус.

Завершена иммунизация детского населения Псковской области. За счёт средств федерального бюджета привито 52 тысячи детей и около 201 тысячи взрослых. За счет других источников финансирования привито около 19 тысяч человек. Охват населения области прививками против гриппа по состоянию на 9 ноября составляет 42, 7% от численности населения области.

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