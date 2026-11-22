Стало известно, как украсят Псков к Новому году и Рождеству

18:11, 22 ноября 2026, ПАИ

Псков готовятся украшать к Новому году и Рождеству в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Финский парк, пешеходный и Советский мосты, а также некоторые участки центра города скоро начнут преображаться, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.

Советский мост будет украшен объёмным еловым «поясом» и светодиодной «баской» из гирлянд с блестящими подвесными снежинками и новогодними шарами. Пешеходный мост нарядится в еловое обрамление с мерцающей гирляндой, светодиодными фигурами ангелов, рождественскими звёздами и красными бантами.

Центр города будет украшен фигурными уличными консолями со звёздами и блёстками разных форм.

«Вместе создаём зимнее чудо для псковичей и гостей нашего города!» – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что проект «Рождество начинается здесь» уже привлёк в Псков на 8 % больше путешественников. В этом году готовят новые активности: праздничную ярмарку на набережной Псковы и рождественский маршрут, в который войдут уютные кафе и сувенирные лавки. А тех, кто заселится в гостиницы с цифровым ID в мессенджере МАХ, ждут приятные бонусы и скидки.