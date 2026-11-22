Псковичи написали географический диктант в библиотеке имени Курбатова

18:47, 22 ноября 2026, ПАИ

Библиотека имени Курбатова в Пскове стала площадкой XII Международной просветительской акции «Географический диктант» сегодня, 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова



Фото: пресс-служба библиотеки имени Курбатова















Заведующая сектором экологической информации отдела гуманитарной литературы Алина Петрова рассказала участникам об истории и значении акции, которая проходит с 2015 года и объединяет жителей более чем ста стран мира.

«Стать участником акции может каждый. Для этого не нужны специальная подготовка или профессиональные знания. Главное – интерес, внимание и желание узнать что-то новое», – подчеркнула она.

По традиции участников приветствовали космонавты Международной космической станции, которые в этом году писали диктант уже в девятый раз. Они пожелали всем новых открытий и отметили, что с орбиты особенно ясно видно, как прекрасна Россия.

В этом году голосами акции стали ведущий игры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк, актриса театра и кино Екатерина Гусева, спортивный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, заслуженная артистка России Полина Агуреева, путешественник и телеведущий Андрей Понкратов, вокалистка башкирского трио AY YOLA Адель Шайхитдинова и британский журналист Майкл Гибсон. Они озвучивали вопросы, которых в этом году 30 вместо привычных 40. Первые десять заданий проверяют базовые знания по географии России, ещё 20 – посложнее: для их выполнения требуются логика, эрудиция и образное мышление.

Вопросы были посвящены 225-летию со дня рождения Владимира Даля, 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и 250-летию Государственного академического Большого театра России. Правильные ответы будут опубликованы на сайте географического диктанта 11 декабря, ознакомиться с результатами можно с 21 декабря.