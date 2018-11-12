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Общество

В Псковской области за неделю зарегистрировано 3272 случая заболеваний ОРВИ и 67 случаев острых кишечных инфекций

В Псковской области за неделю с 6 по 11 ноября зарегистрировано 3272 случая заболеваний ОРВИ, в городе Пскове 1772.  Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по Псковской области ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 20.6 %, что ниже недельного эпидемического порога на 16,7 %. В городе Пскове заболеваемость ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 43.2 %, что выше недельного эпидемического порога на 8,1 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 67 случаев острыми кишечными инфекциями, в том числе в городе Пскове зарегистрирован 31 случай.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено лабораторных (микробиологических) исследований:

- воды – 40, из них 3 не соответствуют требованиям,

- смывов – 379, из них все соответствуют требованиям,

- пищевых продуктов – 60, из них 1 не соответствует требованиям.

Сотрудниками управления составлен 21 протокол об административных правонарушениях. Выдано предписаний об устранении нарушений - 9, представлений - 4.

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