В Пскове на улице Технической произошло возгорание в квартире

19:55, 12 ноября 2018, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в квартире на ул. Технической поступило в 15:16. Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 7 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.