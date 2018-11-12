В Псковской области за неделю у нарушителей-рыболовов госинспекторы рыбоохраны изъяли 25 орудий лова

20:15, 12 ноября 2018, ПАИ

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны в Псковской области выявили 20 административных правонарушений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе федерального агентства по рыболовству СЗТУ, наложено штрафов на сумму 41,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 14 тыс. рублей, изъято 24 кг водных биоресурсов и 25 незаконных орудий лова.

Всего госинспекторами рыбоохраны госинспекторы рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства за минувшую неделю выявили 242 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 743 900 рублей.