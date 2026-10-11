В Дедовичском и Порховском районах провели выездную вакцинацию от гриппа

16:42, 11 октября 2026, ПАИ

Выездную вакцинацию против гриппа провели в Дедовичском и Порховском районах. Прививки сделали 82 человека.

Как сообщили в редакции газеты «Коммуна», специалисты филиала «Дедовичский» организовали выездной приём, чтобы прививки были доступны даже в отдалённых уголках. Прививку смогли сделать жители деревень Вышегород, Плотишно, Островок, Ямок и Лужок. В выезде участвовали врач общей практики Ирина Зайцева и медицинская сестра Татьяна Емельянова. Всего привили 24 человека.

В Порхове для вакцинации населения на центральную площадь выезжал мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили в Порховской межрайонной больнице, прививки делала фельдшер Наталья Щербакова. Всего привили 58 человек.