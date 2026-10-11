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Общество

Розыск детей пропавших почти 20 лет назад детей продолжается в Великих Луках

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области вместе со следственными органами ведут работу по раскрытию этого тяжкого преступления. В городе Великие Луки 29 января 2007 года неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

За значимую помощь в раскрытии этого резонансного преступления МВД России гарантирует вознаграждение. В полиции готовы круглосуточно принимать звонки граждан, которые располагают информацией о похищении, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, а также 102 или 112.

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