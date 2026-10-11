Дождливая погода ожидается в Псковской области 12 октября

16:08, 11 октября 2026, ПАИ

Дождливая и облачная погода ждёт жителей Псковской области 12 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Днём ожидается небольшой дождь, по северу области – умеренный, по южным районам – без существенных осадков. Температура по области ночью составит +5…+10 градусов, днём – +9…+14 градусов.

В Пскове ночью ожидается умеренный дождь, днём – небольшой. Температура ночью +6…+8 градусов, днём – +11…+13 градусов. Атмосферное давление низкое.