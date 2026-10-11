Новую детскую площадку обустроили в Опочецком районе благодаря ТОС

15:25, 11 октября 2026, ПАИ

Новая детская игровая площадка появилась в деревне Броды в Опочецком районе, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

Проект «Обустройство детской игровой площадки в д. Броды Опочецкого муниципального округа» реализовали благодаря инициативе бабушек и трудолюбию активистов ТОС «Наследие».

Активисты тщательно подготовили территорию, установили забор, уютный игровой домик, удобную песочницу и скамейку, где могут отдохнуть дети, их родители, бабушки и дедушки.

Юрий Ильин назвал это отличным примером того, как общая цель и сплочённость способны преобразить пространство. Он поблагодарил всех участников проекта за неравнодушие и вклад в развитие деревни и пожелал, чтобы новая площадка стала для ребят любимым местом игр и встреч.