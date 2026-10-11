Уполномоченный по правам ребёнка проведёт личный приём в Бежаницком районе

16:29, 11 октября 2026, ПАИ

Личный приём уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Наталии Соколовой пройдёт в Бежаницком районе 13 октября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета. Встреча состоится с 15:00 до 16:00 в актовом зале окружной администрации.

На приём могут прийти жители, у которых есть вопросы или проблемы, касающиеся защиты прав детей и которые не удаётся решить самостоятельно. Посетителей выслушают и помогут разобраться.

С собой нужно взять документы, подтверждающие ситуацию, если они есть.

Напомним, в регионе действует горячая линия уполномоченного по правам ребёнка: (8112) 299-159. Звонки принимают в будни с 10:00 до 17:00.