В Госдуме уточнили условия введения штрафов за опасное вождение

20:25, 12 ноября 2018, ПАИ

Законопроект о штрафах за опасное вождение необходимо дополнить условием обязательной видеофиксации нарушения. Это поможет избежать бездоказательных обвинений в адрес водителей. Кроме того, не исключена возможность увеличения стоимости ОСАГО для нарушителей.

Как заявил в понедельник руководитель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, законопроект о штрафах за опасное вождение нуждается в доработке. В первую очередь речь идет именно о видеофиксации эпизода опасной езды. В противном случае любого водителя можно фактически бездоказательно обвинить в аварийном вождении», цитирует РИА Новости заявление депутата. В перспективе, по его словам, можно рассмотреть и увеличение стоимости полиса ОСАГО для нарушителей.

Напомним, в первом чтении законопроект об опасном вождении был принят Госдумой в начале прошлого года. Документ вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение. Ранее сегодня глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАп в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее автоэксперты отмечали, что без видеофиксации штраф за опасное вождение либо вообще не будет работать — потому что не будет доказательств неадекватного поведения на дороге, либо эта норма будет применяться сотрудниками ГИБДД произвольно. Активисты движения «Синие ведёрки» также считают, что введенное в 2016 году определение опасного вождения и планируемое введение штрафов приведут к росту коррупции, если формулировка в законе не будет изменена. С нынешней формулировкой опасного вождения каждый водитель несколько раз в день становится «лихачом». Если законопроект не изменить, недобросовестные гаишники начнут штрафовать всех подряд либо «решать» проблему на месте.

Напомним, в законе прописано, что опасное вождение — это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, повлёкших за собой создание водителем ситуации, при которой его движение и (или) движение иных автомобилистов в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. К этим действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия), несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП), препятствование обгону.