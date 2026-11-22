Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в конкурсе видеороликов
Стартовал Всероссийский конкурс видеороликов «Память в кадре», который проводится в рамках проекта «Без срока давности» при поддержке Минобрнауки России. Конкурс посвящён сохранению исторической памяти о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Это отличная возможность для студентов и аспирантов не только проявить свои творческие и исследовательские навыки, но и внести вклад в сохранение исторической правды, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Представить работу можно в шести номинациях:
- «Свидетельства памяти» (ролики на основе семейных историй и воспоминаний);
- «Архивный кадр» (работа с документами, кинохроникой, актами ЧГК);
- «Места памяти» (репортажи о мемориалах и братских могилах);
- «Неизвестные страницы» (малоизученные или локальные эпизоды геноцида);
- «Сила духа и сопротивление» (истории о спасении людей и взаимопомощи в годы оккупации);
- «Урок памяти» (просветительские видео для учебного процесса).
Подать заявку можно заполнив форму по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6acf296049af476044b7c9b3/?clckid=e51e38f6.
Все участники получат электронные сертификаты, а победителей и призёров в каждой номинации ждут дипломы и памятные подарки, уточнили в вузе. Приём заявок и работ продлится до 30 ноября.
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