Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в конкурсе видеороликов

15:19, 22 ноября 2026, ПАИ

Стартовал Всероссийский конкурс видеороликов «Память в кадре», который проводится в рамках проекта «Без срока давности» при поддержке Минобрнауки России. Конкурс посвящён сохранению исторической памяти о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Это отличная возможность для студентов и аспирантов не только проявить свои творческие и исследовательские навыки, но и внести вклад в сохранение исторической правды, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Представить работу можно в шести номинациях:

«Свидетельства памяти» (ролики на основе семейных историй и воспоминаний);

«Архивный кадр» (работа с документами, кинохроникой, актами ЧГК);

«Места памяти» (репортажи о мемориалах и братских могилах);

«Неизвестные страницы» (малоизученные или локальные эпизоды геноцида);

«Сила духа и сопротивление» (истории о спасении людей и взаимопомощи в годы оккупации);

«Урок памяти» (просветительские видео для учебного процесса).

Подать заявку можно заполнив форму по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6acf296049af476044b7c9b3/?clckid=e51e38f6.

Все участники получат электронные сертификаты, а победителей и призёров в каждой номинации ждут дипломы и памятные подарки, уточнили в вузе. Приём заявок и работ продлится до 30 ноября.