Дело 2007 года: продолжается розыск пропавших Павла Матросова и Валентины Корик

14:37, 22 ноября 2026, ПАИ

МВД России объявило вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершённого в 2007 году. Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведут работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, в Великих Луках 29 января 2007 года неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности, отметили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обращаться можно по телефонным номерам (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).