Больше времени на отдых: российским школам порекомендовали перейти на пятидневную неделю

13:14, 22 ноября 2026, ПАИ

В Роспотребнадзоре рекомендовали российским школам перейти на пятидневный рабочий режим, если позволяет вместимость учреждения. Об этом пишет РИА Новости.

В некоторых учебных заведениях до сих пор сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят в субботу. Решение о её введении школы принимают самостоятельно.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», – говорится в документе ведомства.

При пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха. Также в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трёх каникул продолжительностью как минимум семь дней. Там привели в пример график, при котором пять-шесть недель учёбы чередуют с неделей каникул.