Больше времени на отдых: российским школам порекомендовали перейти на пятидневную неделю
В Роспотребнадзоре рекомендовали российским школам перейти на пятидневный рабочий режим, если позволяет вместимость учреждения. Об этом пишет РИА Новости.
В некоторых учебных заведениях до сих пор сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят в субботу. Решение о её введении школы принимают самостоятельно.
«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», – говорится в документе ведомства.
При пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха. Также в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трёх каникул продолжительностью как минимум семь дней. Там привели в пример график, при котором пять-шесть недель учёбы чередуют с неделей каникул.
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