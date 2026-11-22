Без очередей в офисах: как псковичам передать показания электросчётчиков после перехода на «ДомРесурс»
На прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова продолжают приходить обращения. Много вопросов поступает по поводу передачи показаний электропотребления и входа в личный кабинет, отметил глава региона в своём канале в мессенджере МАХ.
Так, с 26 октября «Псковэнергосбыт» перешёл на новую систему «ДомРесурс» для усиления защиты данных. Из-за обновлений у части клиентов изменился номер лицевого счёта, что привело к очередям в офисах.
Чтобы не тратить время на личный визит, многие вопросы можно решить онлайн:
- узнайте новый номер счёта: найдите его в квитанции за октябрь или введите старый номер на сайте els.pskovenergosbit.ru;
- зарегистрируйтесь в личном кабинете на платформе «ДомРесурс»: это можно сделать с помощью номера телефона или электронной почты (при необходимости эти данные помогут восстановить пароль).
Передать показания можно:
- в приложении «ДомРесурс» (скачать можно здесь: www.stqr.ru/120552-1-015);
- на сайте domres.ru;
- в сервисе «Госуслуги Дом»;
- в мобильном приложении банка;
- по телефону (8 8112) 60-60-00.
«Берегите своё время и пользуйтесь цифровыми сервисами», – призвал Михаил Ведерников.
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