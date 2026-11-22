Без очередей в офисах: как псковичам передать показания электросчётчиков после перехода на «ДомРесурс»

12:37, 22 ноября 2026, ПАИ

На прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова продолжают приходить обращения. Много вопросов поступает по поводу передачи показаний электропотребления и входа в личный кабинет, отметил глава региона в своём канале в мессенджере МАХ.

Так, с 26 октября «Псковэнергосбыт» перешёл на новую систему «ДомРесурс» для усиления защиты данных. Из-за обновлений у части клиентов изменился номер лицевого счёта, что привело к очередям в офисах.

Чтобы не тратить время на личный визит, многие вопросы можно решить онлайн:

узнайте новый номер счёта: найдите его в квитанции за октябрь или введите старый номер на сайте els.pskovenergosbit.ru;

зарегистрируйтесь в личном кабинете на платформе «ДомРесурс»: это можно сделать с помощью номера телефона или электронной почты (при необходимости эти данные помогут восстановить пароль).

Передать показания можно:

в приложении «ДомРесурс» (скачать можно здесь: www.stqr.ru/120552-1-015);

на сайте domres.ru;

в сервисе «Госуслуги Дом»;

в мобильном приложении банка;

по телефону (8 8112) 60-60-00.

«Берегите своё время и пользуйтесь цифровыми сервисами», – призвал Михаил Ведерников.