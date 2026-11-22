Как поддерживать микроклимат в доме зимой, объяснили в Роспотребнадзоре
Температура воздуха в доме в холодный сезон должна быть в диапазоне +18-24 градусов, а влажность – около 30-45 %, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Как уточнили эксперты, несоблюдение этих параметров может негативно сказаться на здоровье. Так, из-за слишком сухого воздуха появляются сухость в носоглотке и «резь» в глазах, снижается устойчивость организма к вирусам.
В Роспотребнадзоре посоветовали регулярно проветривать комнаты. Даже зимой достаточно коротких, но частых проветриваний. Они помогают обновлять воздух без сильного переохлаждения помещения.
Вместе с этим стоит добавить в интерьер комнатные растения. Они естественным образом улучшают качество воздуха и помогают поддерживать комфортный уровень влажности.
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