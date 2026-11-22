Как поддерживать микроклимат в доме зимой, объяснили в Роспотребнадзоре

14:52, 22 ноября 2026, ПАИ

Температура воздуха в доме в холодный сезон должна быть в диапазоне +18-24 градусов, а влажность – около 30-45 %, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Как уточнили эксперты, несоблюдение этих параметров может негативно сказаться на здоровье. Так, из-за слишком сухого воздуха появляются сухость в носоглотке и «резь» в глазах, снижается устойчивость организма к вирусам.

В Роспотребнадзоре посоветовали регулярно проветривать комнаты. Даже зимой достаточно коротких, но частых проветриваний. Они помогают обновлять воздух без сильного переохлаждения помещения.

Вместе с этим стоит добавить в интерьер комнатные растения. Они естественным образом улучшают качество воздуха и помогают поддерживать комфортный уровень влажности.