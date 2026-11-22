Названа главная альтернатива красной икре на новогоднем столе

13:41, 22 ноября 2026, ПАИ

Главной альтернативой красной икре на столах россиян может стать икра минтая и тихоокеанской сельди. Об этом РИА Новости сообщили в Рыбном союзе.

Главным драйвером замещения эта икра станет как на праздничном столе, так и в ежедневном потреблении. Икра минтая и тихоокеанской сельди, как уточнили в союзе, является массовым объектом российского промысла.

Вылов минтая к середине ноября превысил 2 миллиона тонн, а вылов сельди в этом году уже побил исторический рекорд и превысил 637 тысяч тонн. Всё это гарантирует стабильное и доступное предложение на полках.

По прогнозам Рыбного союза, по итогам 2026 года производство белой икры в России в 2026 году составит 50–60 тысяч тонн.