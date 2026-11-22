Гололедицу и до –2 градусов прогнозируют в Псковской области 23 ноября

15:12, 22 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Псковской области в понедельник, 23 ноября. Днём осадки могут усилиться до умеренных, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На дорогах местами гололедица. Западный ветер будет умеренным. Температура в области в течение суток – от –2 до +3 градусов.

В Пскове небольшие осадки. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что окончательное поражение осени в средних широтах Русской равнины нанесут атмосферные процессы уже на следующей неделе. В регион начнут прорываться активные балканские циклоны.