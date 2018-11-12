Псковичи встретятся с участковыми полиции 13 ноября

20:43, 12 ноября 2018, ПАИ

13 ноября в областном центре состоится акция «Задай вопрос участковому!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, горожане получат возможность встретиться с участковыми уполномоченными полиции, руководством УМВД России по городу Пскову и смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности органов внутренних дел.

Акция будет проходить по следующим адресам:

- здание Псковского государственного университета: г. Псков, пл.Ленина, 2; с 15-00 до 18-00 часов;

- на 1-ом этаже ТЦ «Максимус»: г.Псков, Октябрьский пр., д.54 с 17-00 до 20-00 часов.