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Общество

Псковичи встретятся с участковыми полиции 13 ноября

13 ноября в областном центре состоится акция «Задай вопрос участковому!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, горожане получат возможность встретиться с участковыми уполномоченными полиции, руководством УМВД России по городу Пскову и смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности органов внутренних дел.

Акция будет проходить по следующим адресам:

- здание Псковского государственного университета: г. Псков, пл.Ленина, 2; с 15-00 до 18-00 часов;

- на 1-ом этаже ТЦ «Максимус»: г.Псков, Октябрьский пр., д.54 с 17-00 до 20-00 часов.

 

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