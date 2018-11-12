Из Госдумы отозвали поправку о выделении 1 млрд рублей на популяризацию закона о самозанятых

20:52, 12 ноября 2018, ПАИ

Правительство РФ в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету отозвало поправку в проект бюджета на 2019—2021 годы, которая предполагала выделение 1,045 млрд рублей на популяризацию законопроекта о самозанятых.

Как сообщает «Интерфакс», поправку предложили в Минэкономразвития. Предполагалось выделение в 2019 году 215 млн рублей, в 2020 году — 430 млн рублей и в 2021 году — 400 млн рублей на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых.

Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин на заседании пояснил: в министерстве полагали, что режим самозанятых — «принципиально новый», ранее его в российском законодательстве не было. В МЭР считали, что нужны специальные разъяснительные мероприятия, чтобы «стимулировать вхождение граждан в наш новый режим работы». Средства планировали направить на продвижение образа самозанятых в интернете, разъяснение особенностей налогового режима, информирование об IT-платформе.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров предложил «снять эти деньги и отправить их на решение проблем малого бизнеса, скажем, передав их Корпорации МСП», уточнив, что данное предложение согласовано с Минфином.

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко отметила, что популяризация закона о самозанятых будет вестись «обычными инструментами», в том числе государственными СМИ.

Завтра Госдума на заседании планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по введению в 4 регионах РФ специального налога на профессиональный доход.