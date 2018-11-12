Увеличены таксы для исчисления ущерба, нанесённого водным биоресурсам

21:35, 12 ноября 2018, ПАИ

Правительство Российской Федерации утвердило новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам, которые до этого не менялись почти 18 лет. Соответствующее постановление от 3 ноября 2018 года № 1321 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Таксы установлены в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе ценных видов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Они применяются при расчете ущерба, который водным биоресурсам наносят браконьеры.

К примеру, за ущерб, причиненный таким основным пресноводным видов рыб, как сазан, карп, щука, сом, такса ущерба увеличена с 250 рублей до 925 рублей за экземпляр, за судака такса ущерба увеличилась с 250 до 3305 рублей за экземпляр.

Сумма ущерба за каждый экземпляр незаконно выловленного леща, налима, язя и ряпушки составит 500 рублей. За плотву, карася и окуня придется заплатить по 250 рублей за каждый экземпляр, а за каждый экземпляр любых других видов рыб - 100 рублей.