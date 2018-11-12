Увеличены таксы для исчисления ущерба, нанесённого водным биоресурсам
Правительство Российской Федерации утвердило новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам, которые до этого не менялись почти 18 лет. Соответствующее постановление от 3 ноября 2018 года № 1321 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
Таксы установлены в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе ценных видов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Они применяются при расчете ущерба, который водным биоресурсам наносят браконьеры.
К примеру, за ущерб, причиненный таким основным пресноводным видов рыб, как сазан, карп, щука, сом, такса ущерба увеличена с 250 рублей до 925 рублей за экземпляр, за судака такса ущерба увеличилась с 250 до 3305 рублей за экземпляр.
Сумма ущерба за каждый экземпляр незаконно выловленного леща, налима, язя и ряпушки составит 500 рублей. За плотву, карася и окуня придется заплатить по 250 рублей за каждый экземпляр, а за каждый экземпляр любых других видов рыб - 100 рублей.