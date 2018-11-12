Путин разрешил судам пользоваться видеосвязью при рассмотрении административных дел

22:02, 12 ноября 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности участия по видеосвязи в рассмотрении дел об административных правонарушениях. Документ в понедельник размещен на портале правовой информации, пишет Росбалт.

Согласно закону, если суд признал обязательным присутствие в судебном заседании участника производства, а он по объективным причинам присутствовать на суде не может, то разрешается использование систем видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности). Участник процесса может выступить по видеосвязи из другого суда, по месту жительства или пребывания. Судья этого другого суда должен установить личность человека и взять у него нужные подписки.

Порядок видеосвязи не применяется при закрытом порядке рассмотрения дела, а также при отсутствии у суда технических возможностей.