Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Футболисты из Великолукского района заняли призовое место в международном турнире

Первый международный турнир по мини-футболу прошёл в Браславе Витебской области в Республике Беларусь. Второе место в турнире заняла команда из Великолукского округа «Спартак-Марьино». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём канале в MAX.

Фото из канала в MAX главы Великолукского муниципального округа Алексея Кузьмина

За звание сильнейших сразилось пять команд: три команды из Браслава, Миор, Новолукомля представляли Беларусь, «Спартак-Марьино» представлял Россию, футболисты из Ливан выступали за Латвию.

«Борьба была напряжённой и зрелищной, ведь каждый игрок выкладывался на полную, демонстрируя не только мастерство, но и настоящий спортивный дух», – отметил Алексей Кузьмин.

По итогам матчей первое место завоевала команда из Браслава. Второе место заняла команда ветеранов «Спартак-Марьино». Третье место досталось команде из Новолукомля.

Глава Великолукского муниципального округа поздравил футболистов и руководителя команды Владимира Макарова с отличными результатами.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 июня 2026

Сильные дожди пройдут в Псковской области в ночь на 18 июня
17 июня 2026

Как помочь маме и сохранить ребёнка в кровной семье, обсудят в медиацентре ПАИ
17 июня 2026

Студенты Школы креативных индустрий в Пскове представили спектакль по сказкам народа сето
17 июня 2026

Врач развеял популярные мифы о вакцинации БЦЖ
17 июня 2026

В Госдуме предложили ввести «100 часов заботы» для семей с детьми до трёх лет
17 июня 2026

В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
17 июня 2026

Гастроли Московского театра на Таганке завершились в Пскове
17 июня 2026

Сильный дождь ожидается в Псковской области сегодня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...