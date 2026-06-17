Футболисты из Великолукского района заняли призовое место в международном турнире
Первый международный турнир по мини-футболу прошёл в Браславе Витебской области в Республике Беларусь. Второе место в турнире заняла команда из Великолукского округа «Спартак-Марьино». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём канале в MAX.
За звание сильнейших сразилось пять команд: три команды из Браслава, Миор, Новолукомля представляли Беларусь, «Спартак-Марьино» представлял Россию, футболисты из Ливан выступали за Латвию.
«Борьба была напряжённой и зрелищной, ведь каждый игрок выкладывался на полную, демонстрируя не только мастерство, но и настоящий спортивный дух», – отметил Алексей Кузьмин.
По итогам матчей первое место завоевала команда из Браслава. Второе место заняла команда ветеранов «Спартак-Марьино». Третье место досталось команде из Новолукомля.
Глава Великолукского муниципального округа поздравил футболистов и руководителя команды Владимира Макарова с отличными результатами.
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