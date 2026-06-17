Футболисты из Великолукского района заняли призовое место в международном турнире

07:27, 17 июня 2026, ПАИ

Первый международный турнир по мини-футболу прошёл в Браславе Витебской области в Республике Беларусь. Второе место в турнире заняла команда из Великолукского округа «Спартак-Марьино». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём канале в MAX.

За звание сильнейших сразилось пять команд: три команды из Браслава, Миор, Новолукомля представляли Беларусь, «Спартак-Марьино» представлял Россию, футболисты из Ливан выступали за Латвию.

«Борьба была напряжённой и зрелищной, ведь каждый игрок выкладывался на полную, демонстрируя не только мастерство, но и настоящий спортивный дух», – отметил Алексей Кузьмин.

По итогам матчей первое место завоевала команда из Браслава. Второе место заняла команда ветеранов «Спартак-Марьино». Третье место досталось команде из Новолукомля.

Глава Великолукского муниципального округа поздравил футболистов и руководителя команды Владимира Макарова с отличными результатами.