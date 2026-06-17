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Общество

Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках

Молодёжный образовательный форум «Воздух» прошёл в Великих Луках. Событие объединило тех, кто интересуется спортом, медиа, воздухоплаванием и развитием молодёжных проектов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

  • Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области

Для участников провели лекции о кибердисциплинах, аналитике в медиа, записи подкастов. Кроме того, прошли встречи с пилотом аэростата Евгением Кравченко и ультрамарафонцем Вячеславом Лобановым.

Помимо образовательной программы, ребята участвовали в пробежке по городу, плавали на сап-лодках по реке Ловати и летали на воздушном шаре.

«Это был не просто форум, а место, где рождаются идеи, находятся друзья и появляется уверенность в своих силах», – отметили организаторы.

Форум «Воздух» прошёл при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».

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