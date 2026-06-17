Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках

07:42, 17 июня 2026, ПАИ

Молодёжный образовательный форум «Воздух» прошёл в Великих Луках. Событие объединило тех, кто интересуется спортом, медиа, воздухоплаванием и развитием молодёжных проектов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области







Для участников провели лекции о кибердисциплинах, аналитике в медиа, записи подкастов. Кроме того, прошли встречи с пилотом аэростата Евгением Кравченко и ультрамарафонцем Вячеславом Лобановым.

Помимо образовательной программы, ребята участвовали в пробежке по городу, плавали на сап-лодках по реке Ловати и летали на воздушном шаре.

«Это был не просто форум, а место, где рождаются идеи, находятся друзья и появляется уверенность в своих силах», – отметили организаторы.

Форум «Воздух» прошёл при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».