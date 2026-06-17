Анализ медиа и полёт на воздушном шаре: форум «Воздух» прошёл в Великих Луках
Молодёжный образовательный форум «Воздух» прошёл в Великих Луках. Событие объединило тех, кто интересуется спортом, медиа, воздухоплаванием и развитием молодёжных проектов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
Для участников провели лекции о кибердисциплинах, аналитике в медиа, записи подкастов. Кроме того, прошли встречи с пилотом аэростата Евгением Кравченко и ультрамарафонцем Вячеславом Лобановым.
Помимо образовательной программы, ребята участвовали в пробежке по городу, плавали на сап-лодках по реке Ловати и летали на воздушном шаре.
«Это был не просто форум, а место, где рождаются идеи, находятся друзья и появляется уверенность в своих силах», – отметили организаторы.
Форум «Воздух» прошёл при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».
Студенты Школы креативных индустрий в Пскове представили спектакль по сказкам народа сето
В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту