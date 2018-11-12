Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

22:03, 12 ноября 2018, ПАИ

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Американский писатель и редактор Стэн Ли в сотрудничестве с художниками создал Человека-паука, Железного Человека, Доктора Стрэнджа, Халка, Черную Пантеру, Человека-Муравья и других известных героев Marvel.

Как пишет портал TMZ, писателя экстренно госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе сегодня утром, где он скончался. В последние несколько лет Стэн Ли испытывал проблемы со здоровьем.

Стэн Ли родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. Свою карьеру он начал в 1939 году, когда стал ассистентом в компании Timely Comics, принадлежавшей Мартину Гудману. В 1960-х компания была переименована в Marvel Comics.

Он появлялся в эпизодических ролях (камео) в каждом фильме по комиксам Marvel о супергероях.