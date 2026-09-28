«Нужно две-три минуты адаптации»: ветераны рассказали о волнении перед уроками мужества

21:14, 28 сентября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции, которые проводят уроки мужества в школах и колледжах, признаются: первые выступления вызывают волнение. Однако уже через несколько минут диалога с аудиторией напряжение уходит и начинается живой разговор. Об этом рассказали ветераны СВО Артём Стозий, Сергей Маковень и Максим Андреев на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 28 сентября.

«Один из первых уроков мужества, куда меня пригласили, был в колледже искусств. Я сидел за сценой и спросил у девушки, сколько людей в зале. Она ответила, что человек двести. Я тогда переживал, это был волнительный момент. А потом уже больше стал посещать такие мероприятия, и волнения уже нет», – вспомнил ветеран СВО Максим Андреев.

Ветеран Артём Стозий, который вместе с Сергеем Маковенем проводил встречу, посвящённую годовщине присоединения Крыма к России, отметил, что для начала диалога нужно совсем немного времени.

«Когда начинаешь диалог, видишь, что дети замкнуты, и ты со своей стороны начинаешь больше раскрываться. Нужно буквально две-три минуты адаптации», – сказал Артём Стозий.

По мнению Сергея Маковеня, русскому офицеру особо не нужно готовиться: «Русскому офицеру нужно привести внешний вид в порядок, одеть китель – и всё, он уже готов хоть стрельбы провести, хоть с детьми говорить. Любая поставленная задача будет выполнена».

Заместитель директора Школы адаптивного спорта Псковской области Марья Трахова подчеркнула, что такие уроки мужества и патриотические мероприятия очень помогают ветеранам, особенно с ранениями, социализироваться в обществе.

«Видно, как они раскрываются, как они находят таланты. Это отличный толчок и развитие для ребят», – сказала Марья Трахова.

Школа адаптивного спорта регулярно проводит фестивали адаптивных видов спорта, соревнования и мероприятия, в которые вовлекаются дети, подростки, жёны и матери участников СВО, люди «серебряного» возраста.

«Для меня патриотизм здесь – показать подрастающему поколению, какой ценой достаётся свобода нашей страны. Мы вовлекаем в свою деятельность детей, подростков, жён и матерей участников СВО, людей «серебряного» возраста. Благодаря ребятам, которые пропагандируют здоровый образ жизни, которые своим примером показывают, что жизнь после ранения не заканчивается, дети видят истинный пример русского духа солдата», – рассказала Марья Трахова.

«На уроках мужества мы закладываем будущее. Все патриотические мероприятия очень важны. И важно, чтобы у детей было правильное понимание этого мира», – добавил Артём Стозий.