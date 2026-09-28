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Михаил Ведерников посетил археологический раскоп в историческом центре Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил археологический раскоп в историческом центре Пскова, на участке между улицами Карла Маркса и Ленина. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Скриншот видеоролика из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

Эта территория в разных источниках называлась древней частью Среднего города или Старым Застеньем – так именовали землю, окружённую крепостной стеной. Несмотря на дожди, работы в раскопе ведутся активно, подчеркнул Михаил Ведерников.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала губернатору об уникальных находках. Специалисты обнаружили фрагменты крепостной стены 1309 года, стены хозяйственной постройки, элементы западноевропейской посуды, изразец с геральдическим изображением, монеты и несколько печатей: вислую свинцовую троицкую печать XV века, княжескую печать XII–XIII веков, а также торговые пломбы XII и XVI веков.

Губернатор вместе со специалистами обсудил варианты музеефикации обнаруженных археологических объектов и сроки реализации проекта.

Ранее в этом же раскопе археологи обнаружили носик зелёнополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка. Археологи также расчистили подвальное помещение каменной постройки, сложенной из известняковых плит на известковом растворе. Из-за дождей внутренняя площадь постройки наполовину заполнилась водой и стала похожа на небольшой бассейн.

По словам директора Археологического центра Псковской области Марины Кулаковой, на этом участке в историческом центре вероятность обнаружения берестяных грамот наиболее высока: последние из них были найдены в раскопках в этом районе. Также в прошлом здесь находили ювелирные и торговые изделия.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

На месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой, площадками для проведения мастер-классов, детской игровой зоной и комплексным благоустройством прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.

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