Пенсионеры Опочецкого района задали вопросы специалистам УПФР

22:09, 12 ноября 2018, ПАИ

В опочецкой районной библиотеке состоялся круглый стол «С заботой о пожилых людях». На встречу с представителями старшего поколения были приглашены специалисты различных сфер деятельности. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

В первую очередь собравшихся волновал вопрос, касающийся изменений в пенсионной системе. Начальник управления Пенсионного фонда в Опочецком районе Ольга Васильева рассказала о том, для каких категорий граждан и каким образом будут проиндексированы пенсии в следующем году. Она также разъяснила нормы пенсионного законодательства, касающиеся надбавки к пенсии за детей и ответила на вопрос о программе софинансирования пенсий. Кому-то было предложено прийти на личный прием в отделение Пенсионного фонда для детального разъяснения наиболее трудных вопросов.

Специалист Центра социального обслуживания на дому Елена Гладышева рассказала об услугах, которые организация предоставляет пожилым людям. Она также уточнила размер оплаты за выполняемые работы, который зависит от размера пенсии.

Специалист по назначению и выплате пособий по ЖКУ Центра социального обслуживания В.Ильинарассказала о льготах, которые предоставляются пенсионерам в данной сфере, но только при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Информацией о новшествах в плане предоставления коммунальных услуг и их оплате поделились исполнительный директор ООО «Возрождение Сервис» И.Хорева, и замдиректора МУП «Коммунсервис» В.Бородин. Больше всего пенсионеров волновал вопрос, касающийся уборки мусора из частного сектора и многоквартирных домов.

Заместитель главного врача по лечебной части Опочецкой межрайонной больницы Л.Анисимова,познакомила присутствующих с перечнем нового оборудования, которое было поставлено за последнее время в лечебное учреждение. Она также перечислила специалистов, пришедших работать в больницу недавно.

Завершилось заседание выступлением председателя местного отделения «Союз пенсионеров России» Антонины Морозовой, которая рассказала о возможности санаторного отдыха для пенсионеров с 15%-ной скидкой.