Степан Солженицын сменит экс-губернатора Псковской области Михаила Кузнецова на посту гендиректора «Сибирской генерирующей компании»

22:25, 12 ноября 2018, ПАИ

Старший партнер в российском офисе международной консалтинговой компании McKinsey Степан Солженицын будет назначен на должность генерального директора «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Солженицын сменит Михаила Кузнецова, который занимал должность генерального директора СГК с 1 октября 2013 года.

«Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены. Сегодня компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет понятные направления роста, руководствуется продуманными стратегиями развития по основным направлениям деятельности, - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров СУЭК Александра Ландиа. - Сформирована управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи, команда, нацеленная на результат».

Отмечается, что перед Солженицыным будут стоять задачи совершенствования внутрикорпоративного управления, интеграция бизнес-процессов с материнской компанией СУЭК, планирование участия в программе модернизации энергетических мощностей (ДПМ-2).

Солженицын - выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе McKinsey Солженицын работал с 2004 года, отвечая за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) - энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО "СУЭК", осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью - 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 777 км, ремонтные и сервисные компании.