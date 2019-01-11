До 15 января должны отчитаться работодатели Псковской области перед Пенсионным фондом за декабрь 2018 года

14:48, 11 января 2019, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что сведения о застрахованных лицах за прошедший период нужно сдавать в ПФР до 15-го числа следующего месяца включительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР. Если последний день сдачи отчетности приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, последний день представления СЗВ-М за декабрь 2018 – 15 января 2019 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника, фамилия, имя, отчество работника, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчётный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчётность необходимо представлять в электронном виде.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т.е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

В пресс-службе напомнили, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.