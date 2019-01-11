0
23:00
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
21:34
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
20:18
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
20:06
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
17:55
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове
17:50
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО
17:28
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак
Еще новости
Общество

До 15 января должны отчитаться работодатели Псковской области перед Пенсионным фондом за декабрь 2018 года

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что сведения о застрахованных лицах за прошедший период нужно сдавать в ПФР до 15-го числа следующего месяца включительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР. Если последний день сдачи отчетности приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, последний день представления СЗВ-М за декабрь 2018 – 15 января 2019 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника,  фамилия, имя, отчество работника, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчётный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчётность необходимо представлять в электронном виде.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т.е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

В пресс-службе напомнили, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
11 января 2019
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
11 января 2019
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
11 января 2019
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
11 января 2019
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове
11 января 2019
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове 1
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО
11 января 2019
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО 1
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак
11 января 2019
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак 2
Уникальные занятия по минно-подрывному делу прошли на полигоне в Псковской области
11 января 2019
Уникальные занятия по минно-подрывному делу прошли на полигоне в Псковской области

Идет загрузка...