В Великих Луках ЕР контролирует реконструкцию сквера у бывшего кинотеатра «Родина»

17:48, 15 июня 2026, ПАИ

Реконструкция сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной активно ведётся в Великих Луках. Об этом пишет «Великолукская правда. Новости».



Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»



Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»



Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»



Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»







Общественный контроль работ осуществляется со стороны местного отделения партии «Единая Россия». Активисты в лице депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова и члена партии Сергея Матвеева ознакомились с ходом работ.

Дмитрий Белюков отметил, что сквер у бывшего кинотеатра «Родина» – традиционное и излюбленное место отдыха великолучан, особенно молодёжи. «Бывший кинотеатр «Родина» также находится в стадии реконструкции и будет преобразован в молодёжный центр. Очень важно, что благоустройство нашего города продолжается. Работы ведутся планово, не прекращаются. В сквере будет сохранён фонтан, он заиграет новыми красками. Тем самым сквер напомнит великолучанам, что Великие Луки – это город фонтанов», – привели его слова в местном отделении партии «Единая Россия».

В чаше фонтана уже проведены работы, он подготовлен к покраске. Также подготовлена площадка для установки детского игрового оборудования, предусмотренного проектом реконструкции. В сквере благоустроят пешеходную зону, установят скамейки и смонтируют освещение.