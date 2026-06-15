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Общество

В Великих Луках ЕР контролирует реконструкцию сквера у бывшего кинотеатра «Родина»

Реконструкция сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной активно ведётся в Великих Луках. Об этом пишет «Великолукская правда. Новости».

  • Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
    Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»
  • Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
    Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»
  • Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
    Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»
  • Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
    Фото: Великолукское городское отделение партии «Единая Россия»

Общественный контроль работ осуществляется со стороны местного отделения партии «Единая Россия». Активисты в лице депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова и члена партии Сергея Матвеева ознакомились с ходом работ.

Дмитрий Белюков отметил, что сквер у бывшего кинотеатра «Родина» – традиционное и излюбленное место отдыха великолучан, особенно молодёжи. «Бывший кинотеатр «Родина» также находится в стадии реконструкции и будет преобразован в молодёжный центр. Очень важно, что благоустройство нашего города продолжается. Работы ведутся планово, не прекращаются. В сквере будет сохранён фонтан, он заиграет новыми красками. Тем самым сквер напомнит великолучанам, что Великие Луки – это город фонтанов», – привели его слова в местном отделении партии «Единая Россия».

В чаше фонтана уже проведены работы, он подготовлен к покраске. Также подготовлена площадка для установки детского игрового оборудования, предусмотренного проектом реконструкции. В сквере благоустроят пешеходную зону, установят скамейки и смонтируют освещение.

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