Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства

18:17, 15 июня 2026, ПАИ

Более девяти тысяч жителей Псковского округа приняли участие в голосовании за территории для благоустройства в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Было предложено семь территорий округа, предварительно отобранных для участия. По итогам общественного голосования в первую тройку вошли общественная территория между домами № 2 и 11а на улице Главной в деревне Селище (территориальное общественное самоуправление «Логозовичи»), территория рядом с домом № 1 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи, территория напротив дома № 4 на улице Никольской в деревне Родина.

Наталья Фёдорова поблагодарила жителей за активность, волонтёров муниципального центра добровольчества и специалистов администрации округа – за помощь в организации голосования.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.