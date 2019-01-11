До 0 поднимется температура воздуха 12 января в Псковской области

15:00, 11 января 2019, ПАИ

12 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -3 до -8 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.