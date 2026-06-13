Что можно и нельзя делать детям в летнем лагере: объясняем в карточках
Перечень основных правил поведения детей в оздоровительных лагерях опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области. Памятка призвана сделать отдых не только интересным, но и безопасным, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Детям рекомендуется следить за здоровьем и личной гигиеной, одеваться по погоде и всегда слушаться вожатых. Покидать отряд без разрешения взрослых запрещено. Также в МЧС призвали юных отдыхающих бережно относиться к природе, поддерживать чистоту и не пробовать незнакомые ягоды и плоды.
В случае недомогания ребёнок должен немедленно сообщить об этом вожатому. То же касается и обнаружения оголённых проводов в здании.
Особое внимание в памятке уделено действиям при пожаре. Увидев дым или огонь, ребёнок обязан немедленно сообщить об этом вожатому. Если взрослого рядом нет, необходимо звонить в пожарную охрану по телефоны 101 или 112.
Подробнее с правилами можно ознакомиться в памятках «МЧС. Медиа».
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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Фото: «МЧС. Медиа»
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