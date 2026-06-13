Официальный раздел Псковской области запустили на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» появился официальный раздел Псковской области, объединивший цифровые сервисы и полезную информацию для жителей региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Новый раздел создан в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На одной площадке собрана информация о региональных выплатах, льготах и мерах поддержки. Также в разделе есть интерактивная карта с адресами МФЦ, центров социальной защиты и с точками бесплатного Wi-Fi.
Жители области могут также воспользоваться формой обратной связи для направления вопросов, жалоб и предложений в профильные ведомства – соцзащиту, здравоохранение и другие. В разделе предусмотрена площадка для голосования по важным вопросам жизни региона.
Ознакомиться со всеми возможностями можно по ссылке.
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